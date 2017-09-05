Фестиваль «Ай да рыжик!» прошел при дефиците грибов

Фестиваль «Ай да рыжик!» в этом году прошел при дефиците грибов, тем почетнее было оказаться победителем конкурса тихой охоты, который уже традиционно прошел в Коми-Пермяцком округе. Чтобы поучаствовать, грибники преодолевают сотни километров.

Местные жители уверяют, что рыжиков пока еще не много. Все дело в погоде. Из-за обильных дождей большая часть просто сгнили. На прилавках преобладают маринованные грибы. Из свежих - лисички и маслята.

На сцене тем временем собираются асы тихой охоты побороться за главный приз. В конкурсе грибников за отведенное время нужно собрать максимальное количество грибов. Найти рыжики не гнилые – большая удача.

Из-за того, что на рыжики еще не сезон, в корзину к участникам конкурса идет каждый гриб. Говорят, в самое ближайшее время погода установится, и можно будет собирать королевский гриб.

Оценивается также и качество сбора. Чтобы не навредить, грибы нужно срезать ножом или выкручивать.