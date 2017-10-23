Под Кудымкаром 15 семей лишились домашней птицы
В деревне Малая Серва под Кудымкаром 15 семей лишились домашней птицы. Кур и индеек убивает неизвестный хищник. Местные жители строят разные догадки от банальных до фантастических.
За эту ночь пенсионерка Раиса Малкова лишилась 16 куриц. Птицы задушены и обескровлены прямо в вольере. У соседей тоже погром. Николай Рыбьяков лишился 23 куриц, Александр Панин - 8 индюков. Нападавших не остановила даже железная решетка. Ее просто вырвали.
Вопросы есть и у Николая Иванчина. За эту ночь у него погибли 6 куриц и 3 индейки. Дверь в птичник была открыта. Что за животное смогло это сделать не понимает, ведь крючок под силу открыть только человеку.
Люди гадают, что за животное могло такое сделать. Кто-то вспоминает мифическую чупокабру, кто-то грешит на лисиц. Но большинство винят местную собачью стаю.
Люди свидетельствуют: собаки разбойничают в соседних деревнях – Малая Серва и Плотниково. В местной администрации успокаивают: если найдутся хозяева четвероногих, они и будут возмещать ущерб. Если свора дикая, все намного сложнее. У чиновников нет денег на отлов, и даже место их содержания.
Между тем, гражданам запрещают притрагиваться к собакам - грозят статьей за жестокое обращение с животными. Остается одно – лучше укреплять курятники. Нападения продолжатся – уверены люди.
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