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В Большой Коче возродили старинный праздник Проллавер

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праздник

В селе Большая Коча возродили старинный праздник под названием Проллавер. Он посвящен святым Фролу и Лавру. С самого утра жители ставили свечи в домах и готовили торжественный обед.

Проллавер

Праздник в центре села встретили с песнями и танцами. Сюда съехались творческие коллективы со всего Прикамья.


Опубликовано: 04.09.2018 в 17:03 в рубрике - Новости

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← Сейвинская школа-долгострой приняла первых учеников

Вести Кудымкар 04.09.2018 →

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