В Большой Коче возродили старинный праздник Проллавер

В селе Большая Коча возродили старинный праздник под названием Проллавер. Он посвящен святым Фролу и Лавру. С самого утра жители ставили свечи в домах и готовили торжественный обед.

Праздник в центре села встретили с песнями и танцами. Сюда съехались творческие коллективы со всего Прикамья.