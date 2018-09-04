В Большой Коче возродили старинный праздник Проллавер
В селе Большая Коча возродили старинный праздник под названием Проллавер. Он посвящен святым Фролу и Лавру. С самого утра жители ставили свечи в домах и готовили торжественный обед.
Праздник в центре села встретили с песнями и танцами. Сюда съехались творческие коллективы со всего Прикамья.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости:
Сейвинская школа-долгострой приняла первых учеников
Вести Кудымкар 03.09.2018
В Коми-Пермяцком округе за парты сели 1633 первоклассника
Вести Кудымкар 31.08.2018
В Кудымкаре повторяется проблемная ситуация с ремонтом дорог
Вести Кудымкар 30.08.2018
Вести Кудымкар 29.08.2018
Королевский гриб: Коми-пермяки открыли сезон сбора рыжиков
Вести Кудымкар 28.08.2018
Налево нельзя
Добавить комментарий: