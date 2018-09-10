Ай да рыжик!
В старинном селе Верх-Юсьва Кудымкарского района каждый год проходит традиционный осенний краевой народный праздник коми-пермяков «Ай да рыжик!». Рыжики стали символом праздника неслучайно. Этих солнечных грибов в окрестных лесах всегда водилось очень много. «Мы по рыжики ходим, словно траву косить»,- утверждают местные жители.
В этом году в Верх-Юсьве отметили юбилейный - пятнадцатый - фестиваль. Гости съехались со всего Пермского края. Так как погода была теплой, многие сами решили испытать удачу, взяв ножи и ведра. Грибов в лесу хватило на всех.
Рыночные прилавки ломились от засоленных рыжиков и свежих грибов. Гостей угощали традиционной жарехой и солянкой со свежими рыжиками.
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