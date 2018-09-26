Владельцы погибших в аварии коров выплатят штрафы

ЧП на дороге с участием пассажирского рейсового автобуса произошло в Коми-Пермяцком округе. В темноте машина врезалась в стадо коров, чудом из людей никто не пострадал, чего не скажешь о животных, пять коров погибли. История эта очевидно получит продолжение - владельцам домашнего скота, для которых коровы были чуть ли не единственными кормилицами, предстоит выплатить штрафы.

4 коровы Надежды Мартыновой сбежали вечером из загона, когда женщина ушла в лес за ягодами. Найти рогатых не смогли, и только на следующий день она узнала, что бурёнки, кормилицы семьи, попали под колеса.

Надежда Мартынова: "Мы неработающие, нет работы. Поэтому так много держим, потому что работы нет, куда нам деваться".

Животные, видимо, прибились к другим свободно гуляющим коровам и выбежали на трассу. Недалеко от села Юксеево под покровом ночи на них наехал рейсовый автобус. В результате аварии люди не пострадали. Не повезло коровам, 5 из них попали под колёса, все погибли.

Руслан Облимитов, и.о. начальника межмуниципального отдела МВД России «Кочёвский»: "В действиях водителя состава административного правонарушения выявлено не было, потому принято решение об отказе в возбуждении административного производства".

Материалы передали в Юксеевскую администрацию. Там говорят, отвечать будут хозяева животных, кроме того, что кормильцев потеряли, еще и штраф платить придётся.

Алевтина Минина, заместитель главы Юксеевского сельского поселения: "Наименьшее наказание - это полторы тысячи рублей штраф за содержание животных на территории поселения".

Между тем, не редкость, что коровы гуляют по дороге краевого значения. Неделей раньше трагедия произошла в Гайнском районе. Из-за животных перевернулись два УАЗа. В аварии погиб 46-летний мужчина.

Такую картину, по словам местных жителей, можно наблюдать ежедневно - коровы беспрепятственно передвигаются по главной дороге, по трассе, где скоростной режим 90 кмч. Когда вздумается, переходят дорогу, стоят на ней, не дают проезжать машинам. Никакого присмотра за ними нет.

Причём, когда коровы просто гуляют по дороге, оштрафовать хозяев сложно, ведь как доказать, кому она принадлежит. Лишь немногие объединяют своих коров в стадо и по очереди пасут.

У Надежды Мартыновой остались в хозяйстве еще два бычка. Теперь присмотр за ними будет намного серьезней. Ведь оставлять крупнорогатых без присмотра оказалось не дёшево.