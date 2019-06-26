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Грибной сезон 2019 открыт

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Грибной сезон открыт, и одним из первых это сделал Кудымкарский район. Грибы нынче пошли раньше обычного из-за сравнительно теплой погоды и дождей. С пустым ведром домой не возвращаются. Пока люди в основном собирают не впрок, не на продажу, а для семьи. И чтобы в лесу остаться с добычей нужно знать, где искать. Советуют сейчас маслята, подберезовики и даже рыжики собирать в еловых лесах, сразу после дождя.


Опубликовано: 26.06.2019 в 22:37 в рубрике - Новости

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