Грибной сезон 2019 открыт

Грибной сезон открыт, и одним из первых это сделал Кудымкарский район. Грибы нынче пошли раньше обычного из-за сравнительно теплой погоды и дождей. С пустым ведром домой не возвращаются. Пока люди в основном собирают не впрок, не на продажу, а для семьи. И чтобы в лесу остаться с добычей нужно знать, где искать. Советуют сейчас маслята, подберезовики и даже рыжики собирать в еловых лесах, сразу после дождя.