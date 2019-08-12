Гигантская сосна Олёна Пожум исцеляет и исполняет желания
Знаменитой гигантской сосне из окрестностей деревни Хазово Кочевского района Коми-Пермяцкого округа решено присвоить статус памятника природы федерального значения. Соответствующие документы уже оформляются. Дерево стало местом притяжения еще в 19 веке.
Дерево-долгожитель с именем Олена-пожум, что в переводе означает "Сосна Елены" привлекает жителей района неспроста. По поверью это дерево влияет положительно на здоровье, а также желания исполняет.
Существует множество суеверий, связанных с деревом Олёна Пожум. Есть поверье, что если обнять это дерево, то можно получить силу, бодрость и энергию самой земли.
Как вспоминают старожилы, раньше сюда приходили просить здоровья целыми деревнями и проводили обряды.
У коми-пермяков издревле существовал культ деревьев. Они поклонялись им, почитали, наделяли душой и способностью влиять на человеческую судьбу. Такие деревья должны быть долгожителями и расти недалеко от деревни. Их называли - "Заветными". Сейчас обряды угасли, однако вера в чудодейственный свойства осталась.
Алина Костенко: "Возле этого дерева встречалась Елена со своим молодым человеком, а он не приходил и не приходил, и со временем она умерла возле этого дерева. Вот так его и назвали по Олёна-Пожум".
По словам сотрудников лесничества, такие деревья встречаются крайне редко. Олёна-пожум высотой более 25 метров, обхват ствола четыре с половиной метра. Возраст предположительно более 200 лет. Этим летом дереву решили присвоить статус Памятника живой природы Всероссийского значения.
Вера Мелехина, сотрудник Кочёвского дома культуры: "Будут присваивать статус памятник природы. Если судить по возрасту, очень мало доживают до таких лет - 246 лет".
В Пермском крае теперь два дерева с таким статусом. Первой памятником природы стала сосна кедровая в Александровском районе. Всего по России более 150 таких деревьев.
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