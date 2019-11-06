Можно ли в снег укладывать асфальт?

В интернет попало видео, снятое водителями недалеко от Кудымкара. Здесь ремонтируют участок федеральной трассы и асфальт кладут прямо на выпавший снег. Чиновники и подрядчик уверяют, что в этом нет ничего страшного, мол, и так сойдет. Ученые же утверждают - это прямое нарушение технологии, такая дорога долго не простоит.

На улице дождь, на обочинах снег. В самом разгаре ремонт на федеральной дороге рядом с Кудымкаром. Эти кадры на этом же участке сделали автовладельцы. Снег прямо на дороге, а рабочие демонстрируют завидное усердие. Таким образом идет ремонт 5-километрового участка. По неофициальным данным на это выделено около 60 млн бюджетных рублей. Сначала может показаться, что это осенний туман, но нет, это парит новоиспеченный асфальт, который положили только что, не смотря на дождь. Однако по словам подрядчика-представителя компании ДСК «Арсенал», технология укладки асфальта не нарушена.

Арсен Оганесян, главный инженер ООО ДСК «Арсенал»:

-У нас есть опыт работы при минусовых температурах, это не первый раз, не первый год. Гарантия на этой дороге 4 года.

В управлении федеральных автомобильных дорог «Прикамье», которая является заказчиком такого ремонта, дали пояснение, что работать в такую погоду можно, только сначала нужно очистить основание от луж, снега и льда.

Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье»:

-Укладка асфальтобетонных смесей зимой возможна при температуре до -10 градусов, благодаря специальным добавкам и активированным минеральным порошкам при соблюдении технологии, (в том числе доставка смеси в самосвалах с обогреваемыми кузовами). По этой причине работы на объекте продолжатся, пока позволяют погодные условия.

Независимые же эксперты, ученые кафедры строительства автомобильных дорог и аэродромов Пермского политеха высказываются однозначно. Такая укладка асфальта-это нарушение технологии.

Людмила Щепетева. Кандидат технических наук, доцент кафедры «Строительство автомобильных дорог и аэродромов» ПНИПУ:

-В осадки укладывать нельзя. Только в сухую погоду, только на сухое, чистое, подготовленное основание. И те, кто говорят, что можно в мороз, в дождь, в снег и так далее, они не знают, что такое асфальтобетон.

Между тем, компания ДСК «Арсенал» уже была участником судебного процесса по аналогичной ситуации-из-за укладки асфальта в минусовую температуру на дороге в Гайвинском районе. Управление автомобильных дорог Пермского края отказалась выплачивать подрядчику 17 млн рублей.