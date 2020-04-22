В Коми-Пермяцком округе началась «охота» на пистики

В Коми-Пермяцком округе на полях появился первый урожай пистиков. Молодые побеги хвоща полевого - национальное лакомство. Каждую весну жители стараются сделать запасы на целый год, но сейчас в связи с режимом самоизоляции выходить на сбор запрещено.Самые первые побеги хвоща полевого. На сбор пистиков Татьяна Пуртова выходит каждый год. В округе это самый первый природный витамин. Из них, по словам хозяек, получаются вкусные и полезные блюда. Поэтому нынче не останавливает даже режим самоизоляции.

Татьяна Пуртова: «Зимой я что кушать буду? Так же по грибы пойду, так же по пистик пойду».Пистики заготавливают на весь год. Они богаты полезными минералами и аминокислотами, плюс ко всему имеют ни с чем не сравнимый вкус. Замораживают свежими или делают фарш. Готовят самые разные блюда: омлеты, запеканки, пироги, каши, пельмени. Обычно на сбор выходят целыми семьями. На полях в конце апреля либо начале мая огромное количество людей. Несмотря на то что первые побеги полевого хвоща уже появились на полях, людей пока немного. Причин может быть две: либо люди еще не знают о том, что пистики уже появились, либо соблюдают режим самоизоляции.

Между тем полицейские напоминают о том, что необходимо соблюдать ограничительные меры, введенные краевыми властями. Выходить из дома можно только при крайней необходимости, к примеру, только до ближайшего магазина или аптеки и со специальными пропусками до места работы и обратно. Сбор пистиков не является поводом покидать жилье.

Елена Гилева, специалист отдела по связям со СМИ Межмуниципального отдела МВД России «Кудымкарский»: «Невыполнение правил поведения во время режима повышенной готовности в соответствии со статьей 20.6.1 влечет предупреждение или наложение административного штрафа от 1 до 30 тысяч. Призываем граждан со всей ответственностью отнестись к соблюдению режима самоизоляции и помнить, что все принимаемые меры направлены исключительно на сохранение жизни и здоровья вас и ваших близких".

Между тем, по словам местных жителей, на сбор полевого хвоща отведено совсем немного времени. Побеги собирают молодыми, после они перерастают и уже непригодны для еды.

Пистики можно найти и на рыночном прилавке в Кудымкаре. Пока в небольших количествах. Продают по цене 130 рублей за ведерко.

Сбору мешают ночные заморозки. Для благоприятного роста нужно тепло, поэтому в ближайшие дни большого объёма пистиков не ждут. По ночам ожидается минусовая температура.