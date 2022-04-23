Бур асыв, Пермскöй край!
Программа журналистов ГТРК "Пермь" о жизни города Кудымкара и Коми-Пермяцкого округа на русском и коми-пермяцком языках. Здесь видеоматериалы о быте, культуре и традициях народов севера Прикамья. Выпуск от 23.04.2022 г.
|
Программа журналистов ГТРК "Пермь" о жизни города Кудымкара и Коми-Пермяцкого округа на русском и коми-пермяцком языках. Здесь видеоматериалы о быте, культуре и традициях народов севера Прикамья. Выпуск от 23.04.2022 г.
|
Мастерам Коми-Пермяцкого округа подрастает достойная смена
Сделай сам: житель Пешнигорта возводит пристрой из камней и бутылок
В Прикамье закрыли переправу через Косу
В Кудымкаре волонтеры проекта "Сотвори добро" помогают бороться со снегом
В Кудымкарском районе в частном доме взорвался газовый баллон
В Кудымкаре показали, что носили средневековые Прикамцы
Бумажная лоза: мастерицы Ёгвы нашли применение старым газетам
Без связи: в селе Усть-Зула закрыли почту
Жителя Кочёво обвиняют в незаконном отстреле лося
В Гайнах водителем школьного автобуса работал алкоголик
В Кудымкаре представили книгу о народном врачевании коми-пермяков
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости:
Мастерам Коми-Пермяцкого округа подрастает достойная смена
Сделай сам: житель Пешнигорта возводит пристрой из камней и бутылок
Бур асыв, Пермскöй край!
В Прикамье закрыли переправу через Косу
Бур асыв, Пермскöй край!
Бур асыв, Пермскöй край!
В Кудымкаре волонтеры проекта "Сотвори добро" помогают бороться со снегом
Бур асыв, Пермскöй край!
В Кудымкарском районе в частном доме взорвался газовый баллон
Бур асыв, Пермскöй край!
Добавить комментарий: