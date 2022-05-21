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Предыдущие публикации в рубрике Новости:
Коми-пермяки поделились новыми рецептами блюд из пистиков
В Кудымкаре снят режим повышенный готовности
В Кудымкаре отопительный сезон планируется завершить 15 мая
Бур асыв, Пермскöй край!
Половодье: в Кудымкаре подсчитывают ущерб
В Кудымкаре принято решение о снятии режима повышенной готовности
Бур асыв, Пермскöй край!
В Кудымкаре власти округа могут ввести режим ЧС
Мастерам Коми-Пермяцкого округа подрастает достойная смена
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