Последствия сильного ветра в Коми-Пермяцком округе
Накануне немного пошалил ветер в Кудымкаре, а также его окрестностях. В единой диспетчерской службе, правда, говорят, что сутки прошли спокойно. Но Дмитрий Буланов без труда отыскал разрушения.
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Накануне немного пошалил ветер в Кудымкаре, а также его окрестностях. В единой диспетчерской службе, правда, говорят, что сутки прошли спокойно. Но Дмитрий Буланов без труда отыскал разрушения.
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