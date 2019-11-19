Морозы вызвали подтопление жилых домов в пойме реки Олыч

В Кудымкаре морозы вызвали подтопление жилых домов. Зимняя вода пришла сюда вслед за весенним, летним и осенним паводками. Все это происходит в прибрежной зоне реки Олыч и это несмотря на то, что уровень воды не превышен. Местные жители привычно достают из погребов овощи и зимние заготовки, и хранят их в домах. Переживают за родные стены. По ним пошли трещины, отсыревший фундамент заморозило, и он начал разрушаться.

Напомним, первый раз река Олыч вышла из берегов в начале ноября из-за потепления. Дошла до домов, затопила огороды, придомовые постройки. Вода, как предполагают местные жители, так и осталась в земле и из-за температурных перепадов снова заливает дома.