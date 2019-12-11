Еще на тему Кудымкарских дорог

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Очередной скандал разгорелся в Кудымкаре. Здесь опять возникли проблемы с ремонтом. Исследования показали, что новый асфальт не соответствует всем необходимым нормам. В ситуации - разбирался Дмитрий Буланов.
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Очередной скандал разгорелся в Кудымкаре. Здесь опять возникли проблемы с ремонтом. Исследования показали, что новый асфальт не соответствует всем необходимым нормам. В ситуации - разбирался Дмитрий Буланов.
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