Целое село Полва в Кудымкарском районе осталось без общественного транспорта. Сюда перестал ходить единственный автобус.

Еще совсем недавно он ездил три раза в неделю. В небольшом селе Полва местные жители бьют тревогу. Сюда перестал ходить автобус. По словам Марии Хариной, для многих это была единственная связь с внешним миром.

Мария Харина, жительница села Полва: "Мы вот теперь пожилые люди, пенсионеры. Кому в больницу, кому на учёбу, кому на семинар - мы доехать до Кудымкара не можем". А до этого автобус ходил стабильно три раза в неделю - понедельник, среда пятница. Утренний рейс и вечерний."

Если судить по сообщению, оставленному сотрудниками районной администрации, автобус в Полве появится только в следующем году. До этого времени придется ездить на попутных транспортных средствах, либо ходить пешком. Однако на своих двоих 17 километров еще никто не решился преодолеть. И это только путь до федеральной трассы и села Ленинск. Оттуда до города еще 40 километров. Если договориться с попутчиками, то они берут в десять раз дороже, чем стоит билет на автобус. Для многих это очень дорого, поэтому стараются сидеть дома.

Валентина Харина, жительница села Полва: "Брать-то возьмут, но если машину нанять до города съездить, полторы тысячи берут. И я третий день думаю: как и на чём туда добираться?"

А в городе буквально все. По словам фельдшера местного ФАПа, ежедневно людям требуется поездка в больницу, даже для того чтобы анализы сдать.

Надежда Коньшина, фельдшер ФАПа с. Полва: "Анализы, например, нужно или кардиограмму, все равно нужно или в Ленинск или Кудымкар".

Страдают и работники школы. Про повышение квалификации можно пока что забыть.

Галина Анфёрова, учитель Полвинской СОШ: "Нет возможности теперь выехать ни на методические совещания, ни на семинары, ни на обучение".

В администрации района поясняют, что прошлый подрядчик досрочно прервал контракт. Объявлен новый аукцион и рейс заработает с 1 января. Кроме того, ищут варианты, каким образом обеспечить село автобусом и до конца этого года.

Валерий Климов, глава администрации Кудымкарского муниципального района: "Сложнее этот вопрос решить на оставшийся год, но мы этот вопрос обсуждаем. Мы предпримем все меры, чтобы на этой неделе маршрут уже заработал".

По словам Марии Хариной, автобус нужен уже сегодня. Ведь и студенты приехать с учебы до родного села не могут и обратно уехать тоже. Да и до больницы людям нужно добираться в этом году, ведь до следующего без лечения можно и не дожить.