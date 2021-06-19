В Кудымкаре медицинских работников поздравили с профессиональным праздником
Игорь Уточкин, заместитель главного врача больницы Коми-Пермяцкого округа: "В конце июня здание должно быть закончено. Внутренняя отделка последнего этажа доделывается, буквально недели через две застройщики сказали, что будет всё готово".
Детская поликлиника будет рассчитана на 200 посещений в смену. За ходом ремонта следит депутат краевого Заксобрания Владимир Хозяшев.
Рядом с детской поликлиникой — строительство хирургического корпуса. С его вводом в эксплуатацию в 2022 году у жителей Кудымкара пропадет необходимость ездить в краевой центр за медицинской помощью.
Новый корпус хирургического отделения будет рассчитан на 80 коек. На возведение и оснащение современного здания из бюджетов разных уровней направлен 1 млрд рублей.
В этом году окружная больница в Кудымкаре отмечает 185 лет. Со сцены звучат поздравления врачам от лица всех жителей округа.
В день медицинского работника - награждение лучших. Сегодня в подразделениях больницы работает больше полутора тысяч сотрудников. Около двух сотен из них - специалисты с высшим медицинским образованием.
Владимир Хозяшев, депутат Законодательного Собрания Пермского края: "Самое важное, что у нас есть, и губернатор это подчеркивал и свою деятельность начал именно с того, что разбираться с медициной. Для людей самое главное – это своё здоровье и здоровье близких".
Одним из подарков для медработников станут комфортные условия в новой поликлинике и хирургическом корпусе. Их профессионализм, самоотверженность и любовь к своему делу ежедневно спасают жизни сотен пациентов.
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