В Кудымкаре появился новый арт-объект
В Кудымкаре на аллее Кудым-Оша установили новый арт-объект - Кольцо-календарь древних Коми. В основе артефакт 10-12 веков - бронзовое кольцо древнего промыслового календаря было найдено в 19 веке в деревне Маскали Кочевского округа на родине автора арт-объекта Евгения Маскалева. "Все насечки, все животные, всё, что было там - один к одному только в большом масштабе. Задний план - тайга, Парма. Получилась скульптурная композиция. Потом появились скамейки. Организовали площадку для людей, в нашем коми-пермяцком стиле, духе", - рассказал автор арт-объекта "Кольцо-календарь древних коми" Евгений Маскалёв.
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