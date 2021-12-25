Бур асыв, Пермскöй край!
Программа журналистов ГТРК "Пермь" о жизни города Кудымкара и Коми-Пермяцкого округа на русском и коми-пермяцком языках. Здесь видеоматериалы о быте, культуре и традициях народов севера Прикамья. Выпуск от 25.12.2021 г.
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Программа журналистов ГТРК "Пермь" о жизни города Кудымкара и Коми-Пермяцкого округа на русском и коми-пермяцком языках. Здесь видеоматериалы о быте, культуре и традициях народов севера Прикамья. Выпуск от 25.12.2021 г.
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Бур асыв, Пермскöй край!
Коми-Пермяцкий национальный драматический театр празднует 90-летие
Бур асыв, Пермскöй край!
Без тигра и кота - и жизнь не та. Мастер из Кудымкара создаёт коллекцию к Году Тигра
В Перми затронули большую проблему малых языков
В Кудымкаре вынесен приговор по делу о гибели восьми человек на пожаре
Бур асыв, Пермскöй край!
На Егошихинском некрополе захоронили уроженца Перми, погибшего в воздушном бою на Ленинградском фронте
В поселке Керос прививку от коронавируса поставили более 80% жителей
Волков бояться - в школу не ходить
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