Бур асыв, Пермскöй край!

Программа журналистов ГТРК "Пермь" о жизни города Кудымкара и Коми-Пермяцкого округа на русском и коми-пермяцком языках. Здесь видеоматериалы о быте, культуре и традициях народов севера Прикамья. Выпуск от 11.12.2021 г.