На Егошихинском некрополе захоронили уроженца Перми, погибшего в воздушном бою на Ленинградском фронте

Сегодня, 3 декабря, на мемориальном кладбище в центре Перми состоялась торжественная церемония прощания с пилотом – гвардии капитаном Владимиром Александровичем Зараменских, который погиб во время боевого вылета во время Великой Отечественной войны.

Владимир Зараменских родился в Перми 19 сентября 1917 года. В 19 лет он вступил в ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии, а спустя три года окончил 2-ю Борисоглебскую военную школу летчиков им. В.П. Чкалова. Первый боевой опыт пермяк получил во время советско-финской войны. За проявленное мужество и подвиги в борьбе с белофиннами он был отмечен орденом Красного Знамени. Свою награду младший летчик 2-й авиационной эскадрильи 44-го истребительного авиационного полка получил прямо на фронте, 1 июня 1940 года.

Сражаться с солдатами вооруженных сил Германии Владимир Зараменских начал с первых дней Великой Отечественной войны. С 22 июня и по 20 октября 1941 года он совершил 129 успешных боевых вылетов с общим налетом 121 час. За этот период им было уничтожено 8 пулеметных гнезд, одна батарея и 12 крытых машин. Пермяк отважно участвовал в 57 воздушных боях, а 13 октября 1941 года при атаке аэродрома противника в д. Коростовичи он вместе с однополчанами полностью уничтожил 5 и повредил 8 самолетов фашистов. Благодаря умелым действиям и героизму во время этого выступления против неприятеля пилот из Прикамья был представлен к получению второго ордена Красного Знамени. Однако спустя некоторое время командование повысило награду, что бывало нечасто, и вручило Владимиру Зараменских Орден Ленина.

После этого пермский летчик успешно сражался на Ленинградском фронте еще почти год в статусе командира эскадрильи 11-го Гвардейского истребительного полка. За неделю до своего 25-летия, 11 сентября 1942 года, капитан Зараменских не вернулся с очередного боевого вылета. С тех пор он числился в списках погибших.

Место падения его истребителя было обнаружено в Ленинградской области только в конце 2020 года. В ходе раскопок поисковый отряд «Невский пятачок» нашел самолет ЛАГГ-3 и останки пилота. Через несколько месяцев, в июле текущего года поисковикам удалось отыскать орден Красного Знамени. Благодаря ему стало понятно, что летчиком штурмовика является уроженец Перми Владимир Зараменских.

Долгожданную новость об обнаружении места гибели пилота сообщили родственникам героя. Внучка летчика выразила желание похоронить деда в Перми.

Напомним, в годы Великой Отечественной войны из Прикамья на фронт ушло более 500 тыс. человек. Домой после Победы вернулось лишь около 300 тыс. жителей. За отвагу и смелость на фронте более 190 представителей региона были удостоены звания Героев Советского союза, 40 – стали кавалерами 3-х орденов Славы, еще 135 тыс. человек были награждены орденами и медалями.