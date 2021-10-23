Яндекс.Метрика

На главную - Новости

← Бур асыв, Пермскöй край!

Бур асыв, Пермскöй край!

Смотреть

Программа журналистов ГТРК "Пермь" о жизни города Кудымкара и Коми-Пермяцкого округа на русском и коми-пермяцком языках. Здесь видеоматериалы о быте, культуре и традициях народов севера Прикамья. Выпуск от 23.10.2021 г.


Опубликовано: 23.10.2021 в 08:00 в рубрике - Новости

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости:

Бур асыв, Пермскöй край!

В Кудымкаре подвели итоги Межнационального театрального фестиваля «Сообщение»

Бур асыв, Пермскöй край!

В Кудымкаре пройдет временное отключение телерадиовещания

Антистресс: в доме престарелых в Кудымкаре осваивают плетение из бересты

В Прикамье директора школы задержали за вымогательство взятки

Бур асыв, Пермскöй край!

Определены лучшие мастера прикамской кухни на олимпиаде по кулинарному искусству и сервису «Легенда»

Бур асыв, Пермскöй край!

Коми-пермяцкий умелец сложил печь, которая хранит тепло до полутора суток


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Бур асыв, Пермскöй край!

Обратите внимание

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2010 - 2021. Архив материалов. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). code VK:38292 E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru