Коми-пермяцкий умелец сложил печь, которая хранит тепло до полутора суток

Отопительный сезон начинается не только в городах, но и в деревнях с печным отоплением, где тепло подается по желанию владельца. Коми-пермяцкий умелец Сергей Сторожев знает всё о печных трендах. Каминопечь мастера Сергея Сторожева из деревни Почкина Кудымкарского округа встречает новый отопительный сезон. Если топить два раза в сутки, то по знойному лету не соскучишься.

Евгений Дудин, житель г. Кудымкар, владелец каминопечи: «Мансардный этаж. Труб никаких нет. Все отапливается вот этой печкой».

Владелец нового дома в 50 квадратных метров на окраине Кудымкара с мансардой Евгений Дудин утвердил проект, закупил материал и доверился вкусу профессионала.Произведению печного искусства мастер посвятил 40 дней. В колпаковых печах движение газов происходит свободно, от этого стенки прогреваются равномерно, что обеспечивает высокую теплоотдачу при мощности в 4 кВт.

Запатентованная екатеринбуржцем Игорем Кузнецовым и протестированная в Швейцарии технология дает 93 % КПД, а выброс углекислого газа – ниже евростандартов.Каминопечь установлена и в доме мастера в Почкина. Она обогревает 2 этажа в 105 квадратных метров.

Конструкцию мощностью в 7,5 кВт опытный мастер соорудил за 30 дней.

«На градуснике минус 35, а я там кирпичи точу на улице", - рассказывает мастер.

Печное ремесло окончательно затянуло столяра-плотника в 2015-м. После семинара в Омске он по возможности участвует в собраниях печных обществ Москвы и Петрозаводска.

Сергей Сторожев, печник: "Приглашаются МЧС со своей лабораторией. Они все полностью эти печи тестируют. Выброс СО, нагревы, локальные нагревы, то есть они штудируют эти печи на 100 %».

Мастер делал разные печи в Свердловской, Омской и Мурманской областях и Красноярском крае. Свою конструкцию планирует улучшить, ведь при желании ее можно легко дополнить духовым шкафом и варочной поверхностью.

Для обмена опытом с местными печниками и создания каталога работ Сергей Сергеевич создал группы в социальной сети.

«Это не цель рекламы, а то, чтобы мы печники объединились и были грамотными», - отмечает печник Сергей Сторожев.До золы сгорает любое топливо, количество сажи минимально, печь можно не чистить годами.

Колпаковая печь гарантирует защиту от угара: почти никогда не требуется закрывать вьюшку, предусмотренную, в основном, для нештатных ситуаций.

В сравнении с многооборотными соратницами колпаковая печь по системе Игоря Кузнецова сохраняет тепло до полутора суток, а также позволяет хозяевам сэкономить до 30 % дров.

Эргономичные печи в исполнении Сергея Сторожева по праву можно отнести к непременным атрибутам экономичной энергетики частного сектора и сельских территорий края.