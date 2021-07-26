В Юсьве обокрали 90-летнюю пенсионерку
В Юсьвинском районе в дежурную часть поступило сообщение о краже денег у 90-летней пенсионерки. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что бабушка оказывала помощь соседу, попавшему в трудную жизненную ситуацию. Мужчина пришел к пожилой женщине в очередной раз и попросил хлеба и газеты. Сердобольная старушка поспешила на кухню за едой, оставив гостя в комнате без присмотра. Как сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю, обнаружив на диване кошелек, мужчина похитил из него 12 тысяч рублей и скрылся с места преступления. Денежными средствами распорядился по своему усмотрению.Полицейские задержали подозреваемого и доставили его в дежурную часть для разбирательства. Выяснилось, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражи.
По факту тайного хищения возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
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