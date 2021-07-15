Нерентабельно. Деревни возле Кудымкара остались без автобусного сообщения

Сразу несколько деревень около Кудымкара лишились нормального автобусного сообщения. Какие-то рейсы сократили, некоторые и вовсе отменили. Пассажиры говорят, что произошло это без какого-либо предупреждения. Местные чиновники оказались не в курсе...Еще 6 июля межмуниципальный автобус № 522, следующий по маршруту «Лопатино - Мясокомбинат», так и не пришел к ожидающим его людям. Автобуса нет и по сей день. Жители Малой Сервы и близлежащих деревень к такому сюрпризу готовы не были.

Екатерина Мутовкина, жительница д. Малая Серва: «Людей не предупредили, хотя бы написали объявление».

Дорога до работы, больницы и детского сада для многих превратилась в проблему.Об отмене рейсов в администрацию жители Малой Сервы сообщили первыми. Местные чиновники были не в курсе, что еще три месяца назад перевозчик Юрий Седегов уведомил краевое Министерство транспорта о прекращении своей деятельности. Проблему начали решать.

Евгений Гусельников, заместитель главы администрации Кудымкарского муниципального округа по экономическому и территориальному развитию: «Седьмого числа было направлено письмо в адрес Министерства транспорта Пермского края о проведении ускоренной конкурсной процедуры. С 12 по 14 число принимается прием заявок. После подведения итогов надеемся, данный маршрут будет восстановлен». В начале июля подобный случай произошел с маршрутом 524 «Шадрино - Аэропорт». Следуя рекомендациям, предприниматель Виталий Петров уведомил муниципалитет об отмене одного из трех графиков движения до 25 августа.

Виталий Петров, индивидуальный предприниматель: «Из-за снижения пассажиропотока мы были вынуждены сократить рейсы. Бывает, возим по два -три человека. Тариф низкий. Сейчас лето, школьников нет, люди в отпусках. Рентабельность снижается».

Тем временем на конечной 522-го маршрута собрались жители деревни Лопатино. Претензий к перевозчику нет: ездил регулярно и в любую погоду. Их вопросы - к власти.

Тамара Лопатина, жительница д. Лопатино: «В двадцатый век снова что ли возвращаемся? Мы учились, ходили в первую школу пешком шестнадцать километров и сейчас снова? Нам непонятно, почему предпринимателя не поддержали? Почему правительство всегда нам говорит, что частных предпринимателей государство поддерживает. А почему их не поддерживает?».

Посоветовавшись, лопатинцы решили составить коллективное обращение в прокуратуру.

На главный вопрос - сколько можно ждать автобус? - пока нет ответа.