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Нерентабельно. Деревни возле Кудымкара остались без автобусного сообщения

Сразу несколько деревень около Кудымкара лишились нормального автобусного сообщения. Какие-то рейсы сократили, некоторые и вовсе отменили. Пассажиры говорят, что произошло это без какого-либо предупреждения. Местные чиновники оказались не в курсе...Еще 6 июля межмуниципальный автобус № 522, следующий по маршруту «Лопатино - Мясокомбинат», так и не пришел к ожидающим его людям. Автобуса нет и по сей день. Жители Малой Сервы и близлежащих деревень к такому сюрпризу готовы не были.
Екатерина Мутовкина, жительница д. Малая Серва: «Людей не предупредили, хотя бы написали объявление».
Дорога до работы, больницы и детского сада для многих превратилась в проблему.Об отмене рейсов в администрацию жители Малой Сервы сообщили первыми. Местные чиновники были не в курсе, что еще три месяца назад перевозчик Юрий Седегов уведомил краевое Министерство транспорта о прекращении своей деятельности. Проблему начали решать.
Евгений Гусельников, заместитель главы администрации Кудымкарского муниципального округа по экономическому и территориальному развитию: «Седьмого числа было направлено письмо в адрес Министерства транспорта Пермского края о проведении ускоренной конкурсной процедуры. С 12 по 14 число принимается прием заявок. После подведения итогов надеемся, данный маршрут будет восстановлен». В начале июля подобный случай произошел с маршрутом 524 «Шадрино - Аэропорт». Следуя рекомендациям, предприниматель Виталий Петров уведомил муниципалитет об отмене одного из трех графиков движения до 25 августа.
Виталий Петров, индивидуальный предприниматель: «Из-за снижения пассажиропотока мы были вынуждены сократить рейсы. Бывает, возим по два -три человека. Тариф низкий. Сейчас лето, школьников нет, люди в отпусках. Рентабельность снижается».
Тем временем на конечной 522-го маршрута собрались жители деревни Лопатино. Претензий к перевозчику нет: ездил регулярно и в любую погоду. Их вопросы - к власти.
Тамара Лопатина, жительница д. Лопатино: «В двадцатый век снова что ли возвращаемся? Мы учились, ходили в первую школу пешком шестнадцать километров и сейчас снова? Нам непонятно, почему предпринимателя не поддержали? Почему правительство всегда нам говорит, что частных предпринимателей государство поддерживает. А почему их не поддерживает?».
Посоветовавшись, лопатинцы решили составить коллективное обращение в прокуратуру.
На главный вопрос - сколько можно ждать автобус? - пока нет ответа.


Опубликовано: 15.07.2021 в 16:16 в рубрике - Новости

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