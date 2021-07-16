В Карагае обсудили положение дел в сельском хозяйстве

Губернатор Дмитрий Махонинс рабочим визитом посетил Карагайский округ. Положение дел в сельском хозяйстве обсудили на большом совещании с представителями отрасли.Как идут дела в сельхозпредприятии "Агропродукт", рассказали главе региона Дмитрию Махонину, который с рабочим визитом прибыл в Карагайский округ. В том числе благодаря и краевой финансовой поддержке - работа идёт, готов производственный цех, скоро заработает убойный, вырастет производительность.Василь Исмагилов, председатель СППК «Агропродукт»: "Смогли купить две линии, одну по убою, вторую по переработке, смогли купить две печи, одна двухрамочная, вторая на одну рамку, шприц для набивки".Также есть поддержка в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом России Владимиром Путиным.Предприятия, намеренные развиваться, делают ставку на модернизацию производства, и в данном случае сельхозпроизводители могут рассчитывать на поддержку - а это и современные технологии, оборудование, новые рабочие места.Положение дел в сельском хозяйстве обсудили на большом совещании с представителями отрасли. Жара этого лета стала причиной засухи, в связи с этим глава региона отметил, что необходим режим ЧС в нескольких районах, соответственно помощь аграриям, дополнительные возможности для них.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Они имеют полные законные права перекредитоваться в банках, и имеют право обрабатывать земельные наделы, которые являются бесхозными, которые им не принадлежат, но в то же самое время не обрабатываются".Основные направления в крае - это растениеводство, животноводство, производство молока, и по некоторым показателям в первом полугодии есть опережение по сравнению с годом прошлым.А основных задач на сегодняшний день несколько.Павел Носков, министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края: "Это максимальное сохранение поголовья животных, необходимо подготовить технику, и на всех посевных площадях убрать весь возможный урожай".Здесь и сейчас люди должны чувствовать позитивные изменения, это касается и сельского хозяйства. Благодаря нацпроекту, помощи на уровне региона, есть развитие, отметили представители депутатского корпуса - общие инвестиции в данном случае составляют миллиарды рублей.Сергей Ветошкин, депутат Законодательного собрания Пермского края: "Конечно, процесс идёт, на сегодняшний день в крае выделено на поддержку агропромышленного комплекса 3 миллиарда 300 миллионов рублей, это очень серьёзная сумма!"Как отметил глава региона, поддержка должна быть доступна для всех - идёт ли речь о больших предприятиях, или о тех, что масштабом поменьше, но точно так же работают на продовольственную безопасность Пермского края.