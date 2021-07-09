Житель Кудымкара создал памятник пикану

Кудымкарский умелец Леонид Вилесов сделал подарок родному городу на 83-летие. Во дворе своего дом он установил арт-объект «памятник пикану». Автор выполнил его из оцинкованного листа и металлического уголка. В прошлом году Леонид Вилесов поставил памятник еще одному популярному в Коми округе растению - пистику.
Леонид Вилесов, житель г. Кудымкар: «Нынче поставил памятник пикану. В прошлом году поставил памятник пистику. Для того, чтобы увековечить их память. Эти растения спасли народ от голода, помогли выжить в трудное время».
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