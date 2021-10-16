Бур асыв, Пермскöй край!
Программа журналистов ГТРК "Пермь" о жизни города Кудымкара и Коми-Пермяцкого округа на русском и коми-пермяцком языках. Здесь видеоматериалы о быте, культуре и традициях народов севера Прикамья. Выпуск от 16.10.2021 г.
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Программа журналистов ГТРК "Пермь" о жизни города Кудымкара и Коми-Пермяцкого округа на русском и коми-пермяцком языках. Здесь видеоматериалы о быте, культуре и традициях народов севера Прикамья. Выпуск от 16.10.2021 г.
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В Кудымкаре подвели итоги Межнационального театрального фестиваля «Сообщение»
Бур асыв, Пермскöй край!
В Кудымкаре пройдет временное отключение телерадиовещания
Антистресс: в доме престарелых в Кудымкаре осваивают плетение из бересты
В Прикамье директора школы задержали за вымогательство взятки
Бур асыв, Пермскöй край!
Определены лучшие мастера прикамской кухни на олимпиаде по кулинарному искусству и сервису «Легенда»
Бур асыв, Пермскöй край!
Коми-пермяцкий умелец сложил печь, которая хранит тепло до полутора суток
В Кудымкаре завершено расследование уголовного дела о гибели восьми человек на пожаре
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