В Кудымкаре завершено расследование уголовного дела о гибели восьми человек на пожаре

В Кудымкаре главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела о гибели восьми человек на пожаре в частном деревянном доме 1 мая этого года. В причинении смерти по неосторожности двум и более лицам обвиняется житель Кудымкара Дмитрий Караваев, брат погибшей хозяйки дома. По версии следствия, осенью 2019 года Дмитрий по просьбе сестры установил отопительный котёл. При этом им не были соблюдены требования пожарной безопасности. В процессе интенсивного использования котла допущенные при установке нарушения привели к чрезмерному прогреву стен дома и их возгоранию.

В пять утра, когда прибыли пожарные, дом и надворные постройки были полностью объяты пламенем. Попасть внутрь было невозможно. Площадь возгорания составила 120 кв. м. В тушении были задействованы 34 человека личного состава и 12 единиц техники. После того как огонь потушили, спасатели нашли тела шести взрослых и двух детей 4 и 10 лет.

Среди погибших были двое 19-летних активистов - Эдуард Тупицын и Екатерина Яркова, остальные - родные Эдуарда.

Для помощи родственникам погибших и на погребение друзья молодой пары собрали около 900 тысяч рублей.

Михаил Вотинов, организатор сбора средств для помощи родственникам погибших: «Каждый скидывает кто сколько может. Кто-то по десять рублей, кто-то по сто рублей. Кто-то скидывает по пять тысяч, кто-то по десять тысяч. Нам уже перечисляли деньги не только со всего Пермского края, но и из других городов России, даже из Англии».

В настоящее время уголовное дело по обвинению Дмитрия Караваева направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи его в суд.