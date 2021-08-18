С начала лета в лесах Пермского края потерялись 27 человек

С начала летнего сезона в лесах Пермского края потерялись 27 человек. Такие данные приводит краевое министерство территориальной безопасности. Спасатели просят любителей «тихой охоты» не забывать о мерах безопасности.

Одно из главных правил безопасности при посещении лесного массива: если вы или ваш родственник заблудились в лесу, то как можно оперативнее сообщите об этом в экстренные службы!

Если заблудились в лесу, сохраняйте спокойствие.

- Не паникуйте, остановитесь и подумайте - откуда пришли, не слышно ли криков, шума машин, лая собак. Выйти к людям помогают различные звуки: работающий трактор, собачий лай, проходящий поезд.

- Если есть возможность – влезьте на высокое дерево и осмотритесь. Что отличает местность, где вы находитесь (реки, просеки, горы, деревни и т.д.)? Может быть, с высоты вы их увидите.

- Если точно знаете, что вас будут искать - оставайтесь на месте, разведите костер - по дыму найти человека легко.

- Если ищете дорогу сами - старайтесь не петлять, ориентируйтесь по солнцу. Хорошо, если удалось выйти на линию электропередач, железную дорогу, газопровод, реку - идя вдоль этих объектов, всегда выйдете к людям, пусть и не там, где предполагали.

- Подавать звуковые сигналы можно ударами палки о деревья, звук от них далеко расходится по лесу.

- Если вы нашли в лесу тропинку, определите сначала - не звериная ли. А то есть шанс выйти к водопою вместе с семейством лосей. Если ветки то и дело бьют вам в лицо и грудь, это значит, что дорожка протоптана зверями. Немедленно сойдите с нее, встречаться с лесными обитателями все равно опасно.

- Оставляйте по дороге «зарубки»: надломленная ветка (или положите сломанную ветку одну на другую, лучше класть сухие ветки на зеленые или наоборот так их лучше видно), стрела, выложенная из камней, привязанный к кусту кусок ткани могут сослужить службу и вам, и тем, кто захочет вам помочь.

- Для отдыха выбирайте лучше поляны, услышав вертолёт, подавайте знаки, чтоб вас заметили.

- Если все же ночь застала вас в лесу, подберите подходящее для ночлега место. Двигаться в темное время не рекомендуется, можно получить травму, оступившись или провалившись в воду. Место для ночлега выбирается высокое и сухое, желательно у большого дерева. Заготовьте хворост для костра, сделайте подстилку из лапника. Расположиться лучше всего спиной к дереву, перед собой разжечь костер и поддерживать его всю ночь.