В Кочёво вновь обострилась проблема с волками. В новых микрорайонах пока нет освещения, а серые хищники повадились выходить к жилью. Дети боятся ходить в школу.В Кочёвском округе вдоль леса жительница новой улицы посёлка Октябрьский Елена Суворова провожает дочь на учебу в райцентр.

Елена Суворова, жительница п. Октябрьский: «Мы здесь живем третий год. И освещения у нас как не было, и не будет еще целый год, потому что в администрации дали мне ответ, что освещение только проведут до 1 ноября 22 года».

Волков бояться - в школу не ходить. Как все дети из строящегося микрорайона, второклассница Аня 700 метров петляет в тусклом свете соседских дворов.

Анна, жительница п. Октябрьский: «Я просто боюсь вот там ходить вдоль леса, потому что там может выскочить волк».

По новой дороге без света не ходят: местные собаки давно пришлись по вкусу диким зверям.

Евгений, житель п. Октябрьский: «Возле клуба - это в центре поселка – собаку разодрали. Вообще, она на цепи еще собака была».

Это происшествие – в ноябрьской сводке кочёвской полиции. Оперативно по звонку в дежурную часть выехал наряд в 4 утра, но волков и след простыл.

Алексей Кетов, начальник МО МВД России «Кочёвский», подполковник полиции: «Незамедлительно сможем среагировать только мы в данном случае, так как на территории района у нас находится всего один охотовед. Но материал в дальнейшем мы направляем для принятия решения в Министерство природных ресурсов». В деревне Дёмино те же проблемы. У Елены Останиной из новостройки на окраине волки съели собаку рядом с усадьбой за ёлками.

Елена Останина, жительница д. Дёмино: «У нас улицы еще нет, дороги нет, освещения нет, поэтому утром не отправишь детей одних в школу, только сами возим».

Надежда Григорьевна с соседней улицы уверена, домашние псы – легкая добыча при любом освещении.

Надежда Чедова, жительница д. Дёмино: «Мы писали заявление, провели свет, а всё равно. А волкам что? Так и в круговую деревню обходят. В тот раз я тут шла, скелет собачий валялся».

В округе за осень добыто пять волков, а собак без счету съедено. В администрации рекомендуют о волчьих набегах сообщать в ЕДДС по номеру «112», охотоведу – по компетенции.

Александр Юркин, глава администрации Кочёвского муниципального округа: «Мы в бюджет закладываем деньги, планируем и строим уличное освещение в новых микрорайонах. Там, где дома сегодня зарегистрированы и люди прописаны. Обращайтесь в ЖКХ, укажите конкретный адрес, обращайтесь ко мне. Если это действительно необходимость, то, конечно, установим».

В шести строящихся микрорайонах уже живут люди, но регистрироваться по разным причинам не торопятся. Тем временем волки продолжают бродить во мраке деревень Кочёвского округа. Этот факт требует эффективных мер обеспечения безопасности людей.