В Кудымкаре подвели итоги Межнационального театрального фестиваля «Сообщение»

В Кудымкаре накануне состоялось закрытие Межнационального театрального фестиваля "Сообщение". Конкурсную программу завершил спектакль "Мачеха Саманишвили".В заключительный вечер конкурсной программы III Межнационального театрального фестиваля "Сообщение" пермский театр "У моста" предлагает зрителю насладиться атмосферой края вечной весны - солнечной Грузии. 16:05:29 Звонок - и большой зал Коми-Пермяцкого театра уже в ожидании искрометной комедии «Мачеха Саманишвили». Для подпитки жизнелюбием здесь, как и многие, учитель музыки Инна Сергеева.

Инна Сергеева: «Пришла получить заряд энергии, радости, эмоционального настроя и, конечно, посмотреть, кто станет победителем».

Постановка Сергея Федотова – это добрая история о жителях маленькой, но славной грузинской деревни, полная танцев, песен и тостов.Спектакль с юмором затрагивает важные темы искренних чувств и отношений: самопожертвования и непокорного вызова судьбе, губительного одиночества и любви, способной восстановить хрупкий человеческий мир. Пермский театр наряду с конкурсантами из Уфы, Альметьевска, Буинска, Воронежа и Кудымкара очень тепло приняли зрители и высоко оценили эксперты.

Обладателем главного приза стала постановка «Шобага» - на татарском «Жребий» Буинского театра Республики Татарстан.Спектакль о том, что не осознается в молодости и так остро ощутимо в старости, созданный на основе реальных историй, не только дал собирательный образ российской и советской женщины XX века, но и поразил жюри фестиваля глубиной актерского проживания ролей, новизной режиссерского замысла Тимура Кулова. Призом за Лучшую мужскую роль эксперты поощрили Виталия Вычигина, исполнителя главной роли в постановке «Войцек» Коми-Пермяцкого театра.

Владимир Спешков, театральный критик, председатель жюри фестиваля «Сообщение»: «Если актер с ролью справляется, во-первых, а еще поднимается на какую-то высоту, заставляя переживать себе, в коми-пермяцком «Войцеке» был довольно неожиданный главный герой, то эта работа заслуживает награды».

Приз за Лучшую женскую роль отправится к Гульнаре Казакбаевой в Башкирский театр драмы за главную роль в спектакле «Амеля» о девочке, которую тревожит «зов степей» – символ её родины.Глеб Ситковский, театральный критик, программный директор фестиваля «Сообщение»: «Часто именно в зрительном зале ты чувствуешь это единство и солидарность со своим народом".

На сцене Коми-Пермяцкого театра были как известные спектакли, так и открытия – новые названия и имена.

Раиль Садриев, народный артист Республики Татарстан, директор ГАУК РТ «Буинский государственный драматический театр»: «Это место силы. Это место сохранения языка, культуры, того генетического кода, который из поколения в поколение передает народ».

В третий раз на высоком художественном уровне фестиваль показал картину современного национального театра, и пока в Кудымкар едут режиссеры и артисты играть спектакли на родном языке - «Сообщению» быть!