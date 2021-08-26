Волки терроризируют деревни Юрлинского округа

В десятом часу утра на центральной улице деревни Букреева волк напал на овцу Надежды Никитиной и поволок в лес. Теперь за животными женщина чаще всего следит из окна.

Надежда Никитина, жительница д. Букреева: «Страшно на улицу выходить. Овец только выпустила, овцу сразу поймали. Через минут десять - пятнадцать съели. Слышно, где-то на болоте воют там, значит, не один он».

В Букреева, как во многих юрлинских деревнях, выпас мелкого рогатого скота не организован. Здесь, как в Усть-Зуле, Лобанова и Большой Половине нападения волков на домашних животных начались еще весной. Гибли собаки и кошки.

Когда встречи населения с волками участились, охотникам выдали разрешения на добычу. С весны за добытого волка по 20 тысяч рублей получили двое.С июля волки с новой силой начали терроризировать деревню Букреева. Местные жители предполагают, что сейчас волки кормят и натаскивают щенков.

В каждом доме – свидетель или хозяин жертвы волчьего беспредела. Пенсионерка Анна Пикулева – два в одном. Встретила добытого на днях волка и сама до этого лишилась двух баранов, козы и собаки Жучки.

Анна Пикулева, жительница д. Букреева: «Боязно, боязно здесь жить. Охотников у нас здесь нет. Пока с Юрлы едут, так тут скотины много съедят».

Больше всего бабушка переживает за внуков. Дни неумолимо короче, а им скоро в школу.

Кристина Пикулева, ученица МБОУ «Усть-Зулинская основная общеобразовательная школа»: «Там тропинка у нас - нет фонарей. Придется идти с фонариком».

Фотографии мертвого волка в телефонах и соседские истории борьбы – обычные картины местной жизни. Например, такая из Новоселова.«Они, говорит, выбежали все из дома. Кто с палками, кто с вилами. Барана отняли - волк убежал. Барана домой занесли, закололи».

Тем временем оперативный дежурный ЕДДС Юрлинского округа всегда в курсе событий. Сюда по номеру 112 краевым Минприроды рекомендовано звонить в случае волчьих набегов. С целью мобилизовать охотников и организовать добычу, как 23 августа в Букреева.

Сергей Трушников, оперативный дежурный МКУ «Единая дежурная диспетчерская служба Юрлинского муниципального округа»: «Был убит волк - самец. Я его видел, мне показывали охотники. Очень большой был волк. И в данное время профессиональные охотники, которые имеют лицензию на отстрел волков, охотятся за самкой. Может быть есть волчата».

Опасения жителей юрлинских деревень скорее всего подтвердятся. На данный момент за ситуацией наблюдают, но назревающие в перспективе проблемы уже требуют новых решений.