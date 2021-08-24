«От Невы до Иньвы»: архивы Пермского края и Санкт-Петербурга запустили уникальный выставочный проект о связи двух регионов

Агентство по делам архивов Пермского края и Архивный комитет Санкт-Петербурга создали уникальный проект – межрегиональную выставку архивных документов и материалов «От Невы до Иньвы». Экспозиция посвящена плеяде известных промышленников, создателей заводов, меценатов, зодчих и их деятельности в сфере архитектуры и градостроительства периода второй половины XVIII – начала XX века.

Авторы проекта считают, что факты биографий знаковых личностей удивительным образом связывают в историко-культурном контексте город на Неве и ряд населенных пунктов Прикамья, расположенных на реке Каме и ее притоках – Иньве, Куве, Обве, Чусовой.

Например, исторический центр города Кудымкара застраивался с оглядкой на Санкт-Петербург благодаря Софье Владимировне Строгановой. Если посмотреть на Кудымкар со стороны Кувинского пруда, то его панорамный вид с торчащим шпилем колокольни Свято-Никольской церкви невольно напомнит вид Петропавловской крепости со стороны Стрелки Васильевского острова. Сама же церковь возведена по проекту автора Казанского собора и здания Горного института Андрея Никифоровича Воронихина, а деньги на строительство дал владелец знаменитого Строгановского дворца в Санкт-Петербурге Александр Сергеевич Строганов.

Другой интересный факт: башенные часы Спасо-Преображенского собора в Санкт-Петербурге были изготовлены в Пожве. Здесь же благодаря «Петербургскому Крёзу» Всеволоду Андреевичу Всеволожскому было создано одно из наиболее передовых для своего времени металлургических предприятий России, построены прекрасные образцы промышленной архитектуры.

Всего на выставке представлены документы из фондов 7 архивных учреждений и 2 музеев Пермского края и Санкт-Петербурга. Это фотографии, карты, чертежи, план-схемы, письма, фрагменты метрических книг и служебных документов организаций, репродукции художественных произведений. Экспозиция состоит из четырех тематических разделов, посвященных членам знаменитых фамилий Строгановых и Всеволожских, архитекторам А. Н. Воронихину, П. Д. Шретеру и другим.

Проект реализован в двух форматах, идентичных по содержанию. В текущем и 2022 году передвижная выставка, созданная Государственным архивом Пермского края, будет экспонироваться на культурных и образовательных площадках региона. Так, познакомиться с редкими историческими документами можно будет в школах и библиотеках столицы и других населенных пунктах Прикамья.

Увидеть виртуальную версию экспозиции, разработанной Коми-Пермяцким окружным государственным архивом, сможет любой желающий вне зависимости от региона и даже страны проживания. Кроме страницы архива ссылку на проект можно найти на порталах «Архивы Прикамья», «Архивы Санкт-Петербурга», на сайте Агентства по делам архивов Пермского края, в группах архивов Пермского края и Санкт-Петербурга в социальной сети «ВКонтакте».