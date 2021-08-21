Бур асыв, Пермскöй край!
Программа журналистов ГТРК "Пермь" о жизни города Кудымкара и Коми-Пермяцкого округа на русском и коми-пермяцком языках. Здесь видеоматериалы о быте, культуре и традициях народов севера Прикамья. Выпуск от 21.08.2021 г.
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Программа журналистов ГТРК "Пермь" о жизни города Кудымкара и Коми-Пермяцкого округа на русском и коми-пермяцком языках. Здесь видеоматериалы о быте, культуре и традициях народов севера Прикамья. Выпуск от 21.08.2021 г.
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200 сортов: жительница Кудымкара коллекционирует томаты
С начала лета в лесах Пермского края потерялись 27 человек
Бур асыв, Пермскöй край!
"Зов Пармы" переносится на неопределенное время
В Юсьве обокрали 90-летнюю пенсионерку
Бур асыв, Пермскöй край!
Сотрудники Коми-Пермяцкого краеведческого музея вернулись из экспедиции с богатым "уловом"
Осужден водитель, сбивший насмерть дорожных рабочих
Бур асыв, Пермскöй край!
В Карагае обсудили положение дел в сельском хозяйстве
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