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Сотрудники Коми-Пермяцкого краеведческого музея вернулись из экспедиции с богатым "уловом"

Сотрудники Коми-Пермяцкого краеведческого музея совершили очередную экспедицию на север Прикамья. В течение 3 дней они посетили 12 населенных пунктов в Кочёвском и Косинском округах. В итоге музейные фонды пополнили 50 предметов этнографии и быта, а также более двухсот фотодокументальных источников. Среди прочего домашняя утварь, одежда и хозяйственный инвентарь. В музее с нетерпением ждут прибытия самых крупных находок — телеги и саней начала XX века. Неравнодушные к истории малой родины северные коми-пермяки также поделились с краеведами документами личных архивов и своим творчеством. Картины, рукописные карты-схемы посёлков и уникальные тканые пояса заняли достойное место в музейных кладовых.

Опубликовано: 23.07.2021 в 17:24 в рубрике - Новости

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