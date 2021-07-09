Бур асыв, Пермскöй край!
Программа журналистов ГТРК "Пермь" о жизни города Кудымкара и Коми-Пермяцкого округа на русском и коми-пермяцком языках. Здесь видеоматериалы о быте, культуре и традициях народов севера Прикамья. Выпуск от 09.07.2021 г.
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Программа журналистов ГТРК "Пермь" о жизни города Кудымкара и Коми-Пермяцкого округа на русском и коми-пермяцком языках. Здесь видеоматериалы о быте, культуре и традициях народов севера Прикамья. Выпуск от 09.07.2021 г.
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Бур асыв, Пермскöй край!
В Кудымкаре медицинских работников поздравили с профессиональным праздником
Бур асыв, Пермскöй край!
В Коми-Пермяцком округе отмечают Семик
В Кудымкаре пройдет временное отключение телерадиовещания
Бур асыв, Пермскöй край!
Кудымкарский сити-фермер выращивает микрозелень
Бур асыв, Пермскöй край!
Как в сказке: по улицам Кудымкара разъезжает печь
Браконьеров, убивших двух лосей, суд отправил в колонию строгого режима
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