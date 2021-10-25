Наряд из шёлка и крапивы: в Кудымкаре восстановили костюмы жителей Средневековья

В центре поддержки культурных и социальных инициатив "АРТкад" в Кудымкаре восстановили костюмы средневековых жителей Прикамья. Одежду тогда делали из шелка и крапивы, аксессуары - из бронзы, костей и стекла. В рамках круглого стола по проблемам брендирования и продвижения туристических маршрутов была представлена и мифологическая карта Коми-Пермяцкого округа.Подробности выясняла Милена Вавилина.