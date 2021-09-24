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В Прикамье директора школы задержали за вымогательство взятки

Оперативники задержали с поличным директора школы Косинского района за вымогательство и получение взятки. Сообщается, что 58-летний мужчина на протяжении нескольких месяцев вымогал у индивидуального предпринимателя из Карагая «откат» в виде 46 тысяч рублей.
По итогам аукциона между подрядчиком и директором школы был заключен контракт на выполнение работ по текущему ремонту тепловых сетей на сумму более 700 000 рублей. В ходе ремонта возникла необходимость выполнения дополнительных работ на сумму 93 000 рублей, которые не были учтены в аукционной документации. Предприниматель выполнил указанные работы за свой счет в обмен на обещание администрации учебного заведения заключить с ним в последующем договор. Однако, спустя время директор школы отказался выполнять условия по устной договоренности и потребовал от предпринимателя «откат» в виде половины суммы, т.е. 46 000 рублей. Мужчина умышленно оттягивал приемку объекта, требуя передачу денежных средств.
В конечном итоге предприниматель, под контролем оперативных сотрудников, передал требуемые денежные средства, после чего директора школы задержали.
Возбуждено уголовное дело, директору школы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.


Опубликовано: 24.09.2021 в 17:18 в рубрике - Новости

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