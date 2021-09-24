В Прикамье директора школы задержали за вымогательство взятки
Оперативники задержали с поличным директора школы Косинского района за вымогательство и получение взятки. Сообщается, что 58-летний мужчина на протяжении нескольких месяцев вымогал у индивидуального предпринимателя из Карагая «откат» в виде 46 тысяч рублей.
По итогам аукциона между подрядчиком и директором школы был заключен контракт на выполнение работ по текущему ремонту тепловых сетей на сумму более 700 000 рублей. В ходе ремонта возникла необходимость выполнения дополнительных работ на сумму 93 000 рублей, которые не были учтены в аукционной документации. Предприниматель выполнил указанные работы за свой счет в обмен на обещание администрации учебного заведения заключить с ним в последующем договор. Однако, спустя время директор школы отказался выполнять условия по устной договоренности и потребовал от предпринимателя «откат» в виде половины суммы, т.е. 46 000 рублей. Мужчина умышленно оттягивал приемку объекта, требуя передачу денежных средств.
В конечном итоге предприниматель, под контролем оперативных сотрудников, передал требуемые денежные средства, после чего директора школы задержали.
Возбуждено уголовное дело, директору школы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости:
Бур асыв, Пермскöй край!
Определены лучшие мастера прикамской кухни на олимпиаде по кулинарному искусству и сервису «Легенда»
Бур асыв, Пермскöй край!
Коми-пермяцкий умелец сложил печь, которая хранит тепло до полутора суток
В Кудымкаре завершено расследование уголовного дела о гибели восьми человек на пожаре
Волки терроризируют деревни Юрлинского округа
Коми-Пермяцкий драмтеатр собирает молодых режиссеров
«От Невы до Иньвы»: архивы Пермского края и Санкт-Петербурга запустили уникальный выставочный проект о связи двух регионов
Бур асыв, Пермскöй край!
200 сортов: жительница Кудымкара коллекционирует томаты
Добавить комментарий: