Коми-Пермяцкий драмтеатр собирает молодых режиссеров

Коми-Пермяцкий драмтеатр стал пространством лаборатории молодых режиссеров. За шесть дней театрального эксперимента молодые режиссеры из Москвы, Самары и Березников подготовят четыре эскиза спектаклей по пьесам современных авторов. Для молодежи пройдут актерский интенсив и открытая лекция. В географии пространства рождается смысл, убежден режиссер Малого академического театра Андрей Цисарук. Служебная мастерская театра в Кудымкаре стала сценой для его эскиза по пьесе Светланы Баженовой о человеке, для которого нет ничего важнее, чем заниматься любимым делом в маленьком городе N.

Андрей Цисарук, режиссер (г. Москва): «Мне очень нравится труппа театра. Видно, что актеры очень, в хорошем смысле, тренированные, очень играющие, очень отзывчивые. Задача — сделать что-то живое на ту тему, которую мы взяли». Пространством лаборатории молодых режиссеров Коми-Пермяцкий театр стал уже в пятый раз. Курирует проект «Живая классика: Актуальное» театральный критик, эксперт совета премии «Золотая Маска» Олег Лоевский. Тема творческой недели – современная драматургия.

За шесть дней театрального эксперимента молодые режиссеры из Москвы, Самары и Березников подготовят четыре эскиза спектаклей по пьесам современных авторов. Для молодежи «18+» пройдут актерский интенсив и открытая лекция. Возможно, этот опыт поможет фокус-группе лучше понять эскизы и новый язык театрального искусства. Организация пространства – сложная задача. Репетиционный процесс по пьесе Дмитрия Данилова начался в фойе малой сцены. В режиссерских опытах задействована почти вся труппа театра. Кроме тех, кто занят в премьере нового сезона «Игроки» Николая Гоголя в постановке участника прошлогодней лаборатории Алексея Золотовицкого.

Анатолий Четин, директор ГКБУК «Коми-Пермяцкий национальный ордена «Знак Почёта» драматический театр им. М. Горького»: «Мы всегда эти лаборатории ждем. Ждет творческий состав, творческий коллектив, потому что это всегда что-то новое. Новые идеи, новые режиссеры, новые формы работы».

Итоги лаборатории как связи Кудымкара с большим театральным миром подведут 28 августа.