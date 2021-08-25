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Коми-Пермяцкий драмтеатр собирает молодых режиссеров

Коми-Пермяцкий драмтеатр стал пространством лаборатории молодых режиссеров. За шесть дней театрального эксперимента молодые режиссеры из Москвы, Самары и Березников подготовят четыре эскиза спектаклей по пьесам современных авторов. Для молодежи пройдут актерский интенсив и открытая лекция. В географии пространства рождается смысл, убежден режиссер Малого академического театра Андрей Цисарук. Служебная мастерская театра в Кудымкаре стала сценой для его эскиза по пьесе Светланы Баженовой о человеке, для которого нет ничего важнее, чем заниматься любимым делом в маленьком городе N.
Андрей Цисарук, режиссер (г. Москва): «Мне очень нравится труппа театра. Видно, что актеры очень, в хорошем смысле, тренированные, очень играющие, очень отзывчивые. Задача — сделать что-то живое на ту тему, которую мы взяли». Пространством лаборатории молодых режиссеров Коми-Пермяцкий театр стал уже в пятый раз. Курирует проект «Живая классика: Актуальное» театральный критик, эксперт совета премии «Золотая Маска» Олег Лоевский. Тема творческой недели – современная драматургия.
За шесть дней театрального эксперимента молодые режиссеры из Москвы, Самары и Березников подготовят четыре эскиза спектаклей по пьесам современных авторов. Для молодежи «18+» пройдут актерский интенсив и открытая лекция. Возможно, этот опыт поможет фокус-группе лучше понять эскизы и новый язык театрального искусства. Организация пространства – сложная задача. Репетиционный процесс по пьесе Дмитрия Данилова начался в фойе малой сцены. В режиссерских опытах задействована почти вся труппа театра. Кроме тех, кто занят в премьере нового сезона «Игроки» Николая Гоголя в постановке участника прошлогодней лаборатории Алексея Золотовицкого.
Анатолий Четин, директор ГКБУК «Коми-Пермяцкий национальный ордена «Знак Почёта» драматический театр им. М. Горького»: «Мы всегда эти лаборатории ждем. Ждет творческий состав, творческий коллектив, потому что это всегда что-то новое. Новые идеи, новые режиссеры, новые формы работы».
Итоги лаборатории как связи Кудымкара с большим театральным миром подведут 28 августа.

Опубликовано: 25.08.2021 в 14:57 в рубрике - Новости

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← «От Невы до Иньвы»: архивы Пермского края и Санкт-Петербурга запустили уникальный выставочный проект о связи двух регионов

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