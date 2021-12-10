Без тигра и кота - и жизнь не та. Мастер из Кудымкара создаёт коллекцию к Году Тигра

Под Новый год мастер из Кудымкара Владимир Москалёв затеял создать целую серию фигурок тигров и котов. Они получаются разных размеров и все с индивидуальным характером. В компании кота шотландца Кокоса архитектор из Кудымкара Владимир Маскалёв мастерски ваяет полосатые фигуры символа будущего года.

Владимир Маскалёв, скульптор, архитектор, художник:«Русский лубочный стиль, ну а потом уже шлифанул по-своему. Предмет для интерьера получился добрый, хороший, ну и год такой должен быть». Для творчества умелец использует старое дерево. Мягкая сердцевина при обработке разрушается, а из круга покрепче выходят отличные тигры. Сувениры с животными китайского календаря у Владимира Леонидовича уже лет 10 в традиции. Всё, что дорого и чудом не раздарено, радует семью Маскалёвых. Исключение преподнес декабрь 2019-го. Вместо новогоднего кролика получилась иная скульптура, ее автор хранит в мастерской для истории.

«Делаю и он сам по себе вылез. Интересно, мистика какая-то. Здесь человек у меня пошел и потом я понял - это же коронавирус», - делится скульптор.

Талисманы круглый год создают уют и атмосферу праздника и в других домах Коми-Пермяцкого округа. Так, у Елены Мехоношиной из Кудымкара уже целое собрание предметов, которые прекрасно вписались в интерьер.

Елена Мехоношина, жительница г. Кудымкар: «Я надеюсь, что в этом году будет продолжение этой коллекции и тигра я дождусь от Володи».

Тем временем умелец за работой, из среза сухой березы выпиливает нового тигра. Рационально относясь к материалу, использует обрезки заготовок для больших скульптур.

Куда пила - туда и руки. Форму будущей фигуры подсказывает природа.

В легкости, озорстве и свободе творчества рождается неповторимый стиль мастера. Как по волшебству в огне сгорает всё ненужное.

В результате обжига ни один тигр не пострадал, а наоборот, каждый из них приобрел крепость и свой уникальный характер. Такая фигура может стоять и на улице, сохраняя свой первоначальный вид. После очистки от сажи «загорелого кота» скульптор лакирует и акриловой эмалью превращает в тигра. Красить начинает с глаз и улыбки, постепенно переходя на шкурку.Где тигр, там и тигрята: фигуры выходят разных размеров. Любой может попробовать создать скульптуру своими руками или обратиться к профессионалу. Ведь без кота и жизнь не та, особенно в год Тигра.