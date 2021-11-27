Бур асыв, Пермскöй край!
Программа журналистов ГТРК "Пермь" о жизни города Кудымкара и Коми-Пермяцкого округа на русском и коми-пермяцком языках. Здесь видеоматериалы о быте, культуре и традициях народов севера Прикамья. Выпуск от 27.11.2021 г.
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Программа журналистов ГТРК "Пермь" о жизни города Кудымкара и Коми-Пермяцкого округа на русском и коми-пермяцком языках. Здесь видеоматериалы о быте, культуре и традициях народов севера Прикамья. Выпуск от 27.11.2021 г.
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«Леса много возят». Деревянные мосты на севере края не выдерживают нагрузок
Бур асыв, Пермскöй край!
Место в школьном автобусе нашлось после вмешательства прокуратуры
В Кудымкаре появился новый арт-объект
Бур асыв, Пермскöй край!
В селе Кочево представили богатства «Пермяцкой набойки»
В Кудымкаре пройдет временное отключение телерадиовещания
Бур асыв, Пермскöй край!
Наряд из шёлка и крапивы: в Кудымкаре восстановили костюмы жителей Средневековья
Бур асыв, Пермскöй край!
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