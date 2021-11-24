«Леса много возят». Деревянные мосты на севере края не выдерживают нагрузок

Ветхие мосты вокруг отдельно взятой деревни. Жители Дёмино Коми-Пермяцкого округа жалуются на небезопасные конструкции. В Кудымкарском округе «кировец»-тяжеловес и трактор-«минчанин» полегче ведут борьбу со снежными колеями. Между деревнями Дёмино и Сенина водители явно рискуют. Уборка на мосту через речку Кóтыс преподносит опасные сюрпризы - пробоины. Житель Дёмино Петр Петрович работал в соседней деревне Визяй в лесничестве три десятилетия. Всё это время он не видит перемен в этой местности ни в мостах, ни в дорогах.

Петр Климов: «Ехать до Кудымкара - все мосты в выбоинах, в заплатах, в дырах постоянно. В конце августа ремонтировали этот мост на Котысе, и через месяц, наверное, опять дыры стали. Даже свинья провалиться туда может».

От Дёмино до Визяя, от Визяя до Трошева мосты можно пересчитать по пальцам. Недолговечностью заплат на пробоинах из тонкого бруса недовольны многие жители округи.

Олег Кривощёков: «Настил плохой, он ломается. Везде дыры. Снег выпал. Сейчас дорогу промяли, отгрейдировали, вот снегом все засыпало. Растает, все наружу выйдет, если мосты не доломают. Леса много возят».

Деревянные мосты и дороги с ПГС кое-как выдерживают сезон лесозаготовок.Когда мороз бессилен, подключаются местные чиновники. Во время межсезонной распутицы проезд большегрузов здесь запрещен. Очередное ограничение отменили 22 ноября.

Евгений Гусельников, заместитель главы администрации Кудымкарского муниципального округа по экономическому и территориальному развитию: «По мостам в окрестностях деревни Дёмино были обращения граждан через социальные сети. В выходные был проведен в нормативное состояние мост перед деревней Дёмино. Мост между деревней Сенина и деревней Дёмино будет приведен в нормативное состояние до конца этого года».

По информации администрации Кудымкарского округа, мониторинг мостовых сооружений ведется подрядчиком ежемесячно, а ремонт производится при наличии критических разрушений.

Между тем мосты в окрестностях деревни Дёмино продолжают находиться в аварийном состоянии. Здесь не только проехать, но и пройти страшно.