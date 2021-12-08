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В Перми затронули большую проблему малых языков

В Перми открылся Всероссийский форум национального единства. Одна из главных тем - перевод на русский язык книг малых народов, чтобы самобытное и интересное становилось доступно широкому кругу читателей.О непростой сельской жизни родных и односельчан повествует в новой книге автор Нина Томская. На торжественной презентации читает отрывки своего произведения, которое написала на родном коми-пермяцком языке.Сейчас автор думает о переводе книги на русский язык, чтобы как можно больше людей узнали о жизни и быте коми-пермяков.
О том, как поставить на поток перевод книг малых народов России, шла речь на семинаре практикуме для молодых переводчиков художественной литературы.
Семинар практикум проходит в смешанном формате - онлайн и оффлайн. Часть экспертов находится в зале, другие присоединяются по видео-конференц-связи из разных городов России.Одна из главных проблем состоит в том, что людей, занимающихся профессиональным переводом с языков малых народов, крайне мало, как и специальных учебных заведений, где обучают столь специфичной работе. Основной из них - литературный институт им. Горького.
Алия Каримова, член Союза писателей Республики Татарстан: «Новое поколение в профессию не пришло, потому что, к сожалению, такой профессии «переводчик», тем более переводчик с национальных языков - её по факту просто не существует».
На семинаре лучшие специалисты делятся опытом с начинающими переводчиками и дают практические советы.
Анастасия Хорошева, филолог: «Мы все учимся понемногу, специалисты, закончившие филфак, коми-отделение. Мы сами по себе обучаемся новой специальности переводческой, кто во что горазд. А подобные семинары практикумы позволяют нам собраться воедино и поделиться своим опытом своими наработками, в конце концов просто познакомиться».
Семинар практикум это только часть большой программы Всероссийского форума национального единства, который проходит в Перми в 8-й раз.Форум будет проходить в Перми до 11 декабря.


Опубликовано: 08.12.2021 в 16:00 в рубрике - Новости

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