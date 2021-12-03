В поселке Керос прививку от коронавируса поставили более 80% жителей

В поселке Керос - одном из самых северных и отдаленных в Пермском крае - достигнут уровень коллективного иммунитета. Прививку от коронавируса здесь поставили более 80% жителей.

В поселке Керос Гайнского округа в профилактике болезней органов дыхания таежными прогулками и медвежьим жиром местные жители не ограничены. В пяти сотнях километров от Перми в ФАПе Северной больницы Коми-Пермяцкого округа идет иммунизация от коронавируса.

Анжела Кузнецова по записи пришла за вторым компонентом вакцины.

Анжела Кузнецова, жительница п. Керос: «У меня инвалид, ребенок, I группы, ради нее пошла, сделала. Это для нас вообще хорошо, что делают прививки в Керосе».

В отдаленный поселок на севере Прикамья коронавирус добрался этим летом. С июля из 361 жителя переболели 86, из них 37 лечились стационарно в Гайнах, Перми и Сыктывкаре. Когда 3 жизни унесла «сентябрьская волна», сельчане стали серьезнее относится к профилактике и поддерживать фаповцев.Сейчас доля вакцинированных от COVID-19 на 30 % превышает долю привитых от гриппа, 70 % иммунизированных уже ревакцинированы, а переболевшие в июле планируют вакцинацию.

Надежда Данильченко, фельдшер Керосского фельдшерско-акушерского пункта ГБУЗ ПК «Северная БКПО»:«Созваниваемся, согласовываем с Северной больницей. Вакцины достаточно. Даже если 1 - 2 человека обращаются, мы доставляем вакцину и в этот же день приглашаем пациентов желающих и вакцинируем».

С начала иммунизации наряду с текущей работой фельдшер и медсестра прививали и по 20 пациентов в день. А сегодня из Гайн за 175 километров доставили одну ампулу «Спутник V».Алла Меметова, медицинская сестра Керосского фельдшерско-акушерского пункта ГБУЗ ПК «Северная БКПО»: «Все соблюдены меры, которые положены: с термометром, с хладогенами, вакцина замороженная. Две дозы, на два человека».

Активно прививаются регулярно посещающие ФАП пенсионеры. По совету Екатерины Ильиничны, которая уже и ревакцинацию прошла, ее соседка под 80 прививку сделала.

Екатерина Алешко, жительница п. Керос: «Пожилые люди, мы же слабые, ходим то в магазин, то куда потихонечку. Все равно, чтоб не заболеть, чтоб для себя пожить, внуков понянчить».

Осложнений хронических заболеваний после вакцинации не наблюдают.Валентина Жукова, жительница п. Керос: «Я ничего не почувствовала вообще. Как было вроде бы, так и есть. Не хочется детей своих заражать потом, вдруг вот заболею».

На случаи профилактики, выявления и амбулаторного лечения коронавируса поселковый ФАП оснащен достаточно. Необходимое поставляют без перебоя по требованию.

В настоящее время благодаря качественной и оперативной работе ФАПа и сознательности местных жителей в поселке Керос привито от коронавируса уже более 80 % населения.