Бур асыв, Пермскöй край!
Программа журналистов ГТРК "Пермь" о жизни города Кудымкара и Коми-Пермяцкого округа на русском и коми-пермяцком языках. Здесь видеоматериалы о быте, культуре и традициях народов севера Прикамья. Выпуск от 11.09.2021 г.
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Программа журналистов ГТРК "Пермь" о жизни города Кудымкара и Коми-Пермяцкого округа на русском и коми-пермяцком языках. Здесь видеоматериалы о быте, культуре и традициях народов севера Прикамья. Выпуск от 11.09.2021 г.
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Бур асыв, Пермскöй край!
Наряд из шёлка и крапивы: в Кудымкаре восстановили костюмы жителей Средневековья
Бур асыв, Пермскöй край!
Бур асыв, Пермскöй край!
В Кудымкаре подвели итоги Межнационального театрального фестиваля «Сообщение»
Бур асыв, Пермскöй край!
В Кудымкаре пройдет временное отключение телерадиовещания
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