Антистресс: в доме престарелых в Кудымкаре осваивают плетение из бересты

Плетение из бересты - как вариант арт-терапии - освоили в одном из домов престарелых в Кудымкаре. Все благодаря одному постояльцу, который прибавил сил и уверенности в себе. «Что ни делается, всё к лучшему», – девиз умельца из Кудымкарского дома-интерната для престарелых и инвалидов Виталия Семушева. Ко Дню пожилых в Культурно-деловом центре для выставки народных промыслов он первым оформил свой стенд.

Виталий Семушев, мастер плетения из бересты: «Сам себе лапти плел. В школу купили валенки, а вот гулять хочешь - плети лапти».

Традиционно мужскому ремеслу 10-летнего Виталика из деревни Онохово Юсьвинского района обучила бабушка.

С ростом уровня мастерства лапти уменьшаются, а творческий процесс достигает автоматизма. Вязку полос в полтора сантиметра ветеран-водитель уже считает самой простой. Материал для поделок везут товарищи: береста свежая и гладкая, пластичная, как резина.Умелец остался без дома и попал в интернат в 2017-м. Здесь он плетет посуду и предметы интерьера, по возможности участвует в выставках и ярмарках, где находит единомышленников.Наталья Белова, культорганизатор ГБУ ПК «Кудымкарский дом-интернат для престарелых и инвалидов»: «Собирает небольшие группы для того, чтобы передать свои знания».

Жительница дома престарелых Фаина Ивановна тоже почувствовала положительное влияние берестоплетения.

Фаина Отинова, начинающая мастерица берестоплетения: «Успокаиваюсь, и нервы как-то на место встают, что у меня есть работа, я не сижу вот так зря».

Подпитывая душевные силы в ремесле, умелец сам не заметил, как стал поддерживать соседей по дому-интернату.

Научно доказано, что арт-терапия заряжает пожилых людей жизненной энергией. Занятия декоративно-прикладным творчеством помогают не только активизировать и развить потенциал, но и избавить от стресса и тревог, адаптироваться к любым переменам.Приобщение к искусству способствует преодолению трудных жизненных ситуаций.

Вероятно, Виталий Семушев интуитивно открыл один из секретов долгожительства в удовольствие.