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Бур асыв, Пермскöй край!

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Программа журналистов ГТРК "Пермь" о жизни города Кудымкара и Коми-Пермяцкого округа на русском и коми-пермяцком языках. Здесь видеоматериалы о быте, культуре и традициях народов севера Прикамья. Выпуск от 11.09.2021 г.


Опубликовано: 11.09.2021 в 09:21 в рубрике - Новости

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← Коми-пермяцкий умелец сложил печь, которая хранит тепло до полутора суток

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