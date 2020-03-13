Яндекс.Метрика

На главную - Новости

← Возбуждено уголовное дело в отношении экс-главы Косинского района

Вести Кудымкар 13.03.2020

Смотреть

Вести Кудымкар

Выпуск 13 марта 2020 года. События и факты, политика и экономика, социальная сфера и новости культуры. Все это еженедельно по пятницам в информационной программе «Вести Кудымкар».

Тöдчана юöррез и отирлöн олан, важ годдэзся традицияэз и öння кадся моггез. Быдöс эта быд пятницаö öтiк и сiя жö кадö чужан кыв вылын «Вести Кудымкар» да «Бур асыв, Пермскöй край!» программаэзын.


Опубликовано: 13.03.2020 в 13:32 в рубрике - Новости

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости:

Возбуждено уголовное дело в отношении экс-главы Косинского района

Ямочный ремонт в Кудымкаре: хватило ненадолго

Бур асыв, Пермскöй край!

Вести Кудымкар 06.03.2020

Жители Кудымкара начали готовиться к весеннему паводку

В Кудымкаре разыскиваются забытые слова

Главой Кудымкара стала Наталья Стоянова

Чтобы было красиво: кудымкарский мастер-самоучка преображает мир

Бур асыв, Пермскöй край!

Вести Кудымкар 28.02.2020


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Возбуждено уголовное дело в отношении экс-главы Косинского района

Обратите внимание

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2018. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: .
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru