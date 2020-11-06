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В Прикамье два новых спортивных зала оказались опасными для жизни

Сразу два новеньких спортивных зала в Кочевском районе оказались опасными для жизни. Детей туда просто бояться запускать. А одно из сооружений, в поселке Усть-Силайка, сразу после завершения строительства, и вовсе рухнуло. Обе конструкции возведены за бюджетные деньги. Местные власти винят во всем подрядчика. Почему так произошло - попробовал выяснить наш корреспондент Дмитрий Буланов.


Опубликовано: 06.11.2020 в 16:05 в рубрике - Новости

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