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В Кудымкаре состоялся гала-концерт конкурса «Новая Коми-Пермяцкая песня»

В Кудымкаре состоялся гала-концерт конкурса «Новая Коми-Пермяцкая песня». Авторы и исполнители представили на суд жюри свои собственные музыкальные композиции, а так же кавер-версии популярных эстрадных песен на родном языке. Всего на участие прислали 29 заявок, это как профессиональные исполнители, так и любители. Зрители впервые услышали на коми-пермяцком языке композицию «Букет» Александра Барыкина, а также всемирно известную песню «Besame Mucho» Консуэло Веласкес Торрес.

Опубликовано: 24.10.2020 в 13:30 в рубрике - Новости

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← Стена раздора: в Кудымкаре жильцы ополчились против магазина, загораживающего свет

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