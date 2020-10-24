В Кудымкаре состоялся гала-концерт конкурса «Новая Коми-Пермяцкая песня». Авторы и исполнители представили на суд жюри свои собственные музыкальные композиции, а так же кавер-версии популярных эстрадных песен на родном языке. Всего на участие прислали 29 заявок, это как профессиональные исполнители, так и любители. Зрители впервые услышали на коми-пермяцком языке композицию «Букет» Александра Барыкина, а также всемирно известную песню «Besame Mucho» Консуэло Веласкес Торрес.